Mickael Carreira celebra aniversário da filha

É hoje o dia dela, a minha bebé cor de rosa, a Beatriz que tanto sonhei. No dia em que soubemos que seria o seu dia senti-me pequenina num misto de emoções em que se por um lado não via a hora de a ter nos braços, por outro sentia um medo enorme de que ao sair da minha barriga já não a poderia proteger, verdade é que assim que a vi soube que estivesse onde estivesse, fosse qual fosse o perigo eu estaria lá para a proteger, cuidar e amar para sempre...", começa por escrever.



A amada de Mickael Carreira confessou estar assustada com a pandemia do covid-19.



"Hoje, passados três anos sinto-me novamente pequenina perante tudo que vivemos neste momento e com a incerteza do que aí vem... Mas com ainda mais certezas de que a irei proteger para sempre, certeza de que é uma criança muito feliz e amada por todos que a rodeiam, este ano festejamos a vida o amor a saúde e a esperança! No próximo estaremos todos juntos", concluiu.

Parabéns para a princesa e para os seus papás. Um dia muito feliz , são os nossos votos!" e "O vosso olhar está cheio de felicidade pela Bia", foram alguns dos comentários deixados na publicação.

Este domingo, 23 de março, foi dia de festa na família Carreira. Beatriz, filha de Mickael Carreira e de Laura Figueiredo, completou três anos mas devido ao coronavírus não o clão não pôde estar todo reunido.A nora de Tony Carreira mostrou nas suas redes sociais que fez uma festa de aniversário para a filha mas sem convidados. Laura Figueiredo deixou, ainda, uma mensagem de parabéns à menina.Mickael Carreira mostrou o momento em família da festa da filha. "Parabéns", escreveu.Nos comentários da publicação foram vários os seguidores que deixaram mensagens de carinho a Beatriz. "