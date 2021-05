Mickael Carreira declara-se a Laura Figueiredo: "Irei fazer de tudo para ver-te com esse brilho"

O casal é pai de Beatriz, de quatro anos. Para o lançamento da marca de roupa de Laura Figueiredo mostraram o rosto da menina Em entrevista a Júlia Pinheiro, a nora de Tony Carreira recordou o início do namoro e afirmou que não tinha noção do mediatismo do clã Carreira.Recorde-se que a antiga apresentadora de televisão tem sido essencial nos últimos meses na vida de Mickael Carreira que tem sofrido com a morte da irmã, Sara Carreira, que perdeu a vida aos 21 anos, num acidente de viação.