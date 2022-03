Mickael Carreira desfruta de dias em família na cidade do amor

01:30

O Dia do Pai deste ano foi diferente para Mickael Carreira. Este fim de semana, o cantor rumou a Paris, França, na companhia de Laura Figueiredo e da filha de ambos, Beatriz, que completa amanhã cinco anos. O filho mais velho de Tony Carreira partilhou um registo ao lado da menina. “O melhor beijo do Mundo”, escreveu.









Já Laura confessou estar encantada com os dias em família, repletos de passeios. “Estava a sonhar com esta viagem. Paris e eles é só perfeito”, disse a antiga apresentadora de televisão.

A viver em Portugal há 20 anos, Mickael Carreira teve assim oportunidade de matar saudades da sua cidade natal. Embora tenha casa em Paris, o artista e a família optaram por ficar alojados num hotel luxuoso junto ao Arco do Triunfo e com vista para a Torre Eiffel.



Esgota cinco concertos

É já esta terça-feira que Tony Carreira começa a digressão nacional ‘Recomeçar’, com cinco concertos esgotados no Casino Estoril. Dada a elevada procura por bilhetes, o cantor abriu mais uma data, dia 27, na mesma sala de espetáculos.