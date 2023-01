Mickael Carreira e Laura Figueiredo: vem aí mais um bebé!

Mickael Carreira, Laura Figueiredo e Beatriz

13:04

View this post on Instagram A post shared by Laura Figueiredo (@laurafigueiredooficial)

Numa publicação do Instagram, Mickael Carreira e Laura Figueiredo, ambos com 36 anos, anunciaram hoje, 31 de janeiro, que a família vai aumentar: "O nosso caminho, a nossa história, crescemos juntos e o nosso amor tornou-se ainda maior com a nossa Beatriz. Este ano a nossa família volta a crescer!"Os comentários já estão a crescer com mensagens de felicidades ao casal.O cantor e Laura Figueireido estão juntos há dez anos e têm uma filha, Beatriz, de cinco.