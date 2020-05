Mickael Carreira e Laura mostram luxos da nova mansão

09 mai 2020 • 12:30

Vânia Nunes

tem feito relatos diários da quarentena e, nos inúmeros vídeos e fotografias que partilha com os mais de 220 mil seguidores do Instagram, pode ver-se que a família se rodeou de todas as comodidades para ultrapassar da melhor forma os dias de isolamento social.já mostrou vários detalhes da mansão onde se encontram, que tem um vasto jardim onde passam a maior parte do tempo em brincadeiras com a filha, Beatriz, que completou três anos durante o estado de emergência. Nos dias de calor, Mickael, Laura e ‘Bea’ também desfrutam da piscina e fazem desportos ao ar livre, como basquete.O exercício físico faz parte das rotinas diárias do casal, que tem um ginásio à disposição dentro de casa, e que cumpre o plano enviado previamente pelo personal trainer.Entretanto, com o fim do estado de emergência, Mickael "já voltou ao trabalho", como revelou a namorada., admitiu Laura Figueiredo.