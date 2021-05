Mickael Carreira fala sobre Associação Sara Carreira: "É a mais linda homenagem à minha irmã"

12 mai 2021 • 17:55

crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo". Para isso, juntaram-se várias figuras públicas que serão padrinhos de 21 crianças.





Esta é a mais linda homenagem à minha irmã. A Associação Sara Carreira é reflexo da gentileza que ela sempre demonstrou", começou por escrever.



"Só posso agradecer publicamente a todos os que fazem parte deste caminho e que de alguma forma possamos, em conjunto, concretizar os sonhos dos que tanto lutam para os materializar, ainda que muitas vezes o façam sem recursos. Todas as informações estão em www.saracarreira.com", escreveu.



No início de maio,e a família anunciaram o lançamento da Associação Sara Carreira após terem visto a 'princesa' da família a morrer aos 21 anos. Este projeto especial tem como objetivo ajudar ", um dos embaixadores da Associação Sara Carreira, falou um pouco deste projeto nas suas redes sociais, deixando vários elogios à caçula da família. "Recorde-se que o clã Carreira viveu um verdadeiro terror quando a 5 de dezembro de 2020 recebeu a notícia que Sara Carreira tinha morrido num acidente de viação. Cinco meses depois do fatídico dia, Tony Carreira abriu o seu coração e desabafou com Manuel Luís Goucha numa entrevista que irá para o ar no dia 17.