Mickael Carreira goza dias em família na mansão do pai

O jovem cantor esteve na companhia de Laura Figueiredo e da filha de ambos Beatriz, de três anos.O casal descansa assim igualmente dos tempos de quarentena que, tal como para qualquer português, também não foram fáceis para Laura e Mickael. A ex-repórter do ‘Fama Show’ chegou a admitir publicamente que estava a ser difícil lidar com o companheiro durante o confinamento., disse Laura Figueiredo durante a participação por videochamada no ‘Fama Show’, da SIC, admitindo ainda que estava preocupada com as notícias que chegavam do Brasil, onde vivem vários familiares.Durante vários anos, Tony Carreira teve a sua casa de férias no Algarve, na zona de Vale de Lobo, mas há mais de um ano vendeu-a por 1,1 milhões de euros.Depois disso, adquiriu um terreno por um milhão de euros, dando início a uma nova construção, toda ela ao seu gosto e estilo, numa zona de luxo que não está ao alcance de qualquer bolso e cujos valores das moradias estão entre os três e os quatro milhões de euros.Foi ali, por exemplo, que Cristiano Ronaldo chegou a passar umas férias com Cristianinho, nos seus primeiros meses de vida, uma vez que a zona garantia uma privacidade máxima.