Mickael Carreira mostra a filha encantada por ver a mãe na televisão

Mickael Carreira mostra reação da filha ao ver a mãe na televisão

Laura Figueiredo esteve esta manhã no programa 'Casa Feliz', da SIC, a recordar os tempos em que era uma das apresentadoras do 'Fama Show'.A filha Beatriz, de três anos, ficou em casa com o pai, Mickael Carreira, e assistiu, pela televisão, à entrevista da mãe.Quando Laura Figueiredo começou a sua intervenção, Beatriz mostrou-se encantada e começou a gritar para a televisão: "Mãe, amo-te".O filho mais velho de Tony Carreira ficou derretido com a reação da filha e partilhou com os seguidores do Instagram.Assista ao vídeo.