Mickael Carreira partilha retrato amoroso em família: "O melhor lugar"

11:42

O melhor lugar. Feliz dia a todas as mulheres todos os dias", escreveu na legenda da imagem.



"Família linda", "Os mais bonitos", "Que amores" ou "O meu coração derreteu", são alguns dos comentários que se podem ler.



Apoio da família

, escreveu na legenda da imagem.ou, são alguns dos comentários que se podem ler.

"Fiz para o meu pai por causa da música 'Hoje menina amanhã mulher'. Há uma parte da música em que ele diz um anjinho e foi por isso", disse a jovem na altura.

mostrou-se ao lado das suas 'mais que tudo' no Dia da Mulher. Nas redes sociais, o cantor partilhou um registo amoroso de um retrato em família, onde surge abraçado à companheira, bem como à filha de ambos,, de três anos.Três meses após a morte da irmã, que morreu no passado mês de dezembro num acidente de viação, na A1, em Santarém, o músico tem-se refugiado na família e passado mais tempo em estúdio, onde também conta com o apoio do irmão. Em homenagem à benjamim da família, os cantores tatuaram a asa de um anjo no pulso, uma tatuagem igual à da cantora.