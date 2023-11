Mickael Carreira sofreu desgosto de amor com Luciana Abreu

Mickael Carreira

01:30

Miguel Azevedo

E o maior desgosto de amor que Mickael Carreira já teve foi com... Luciana Abreu. A revelação foi feita pelo próprio cantor no decorrer do programa ‘Três da Manhã’, da Rádio Renascença. Quando questionado so- bre a maior ‘tampa’ que já levou, o filho de Tony Carrei- ra foi perentório: “A pior tampa… eu comecei com 20, e na altura até foi público, eu namorava com a Luciana Abreu, quando nós acabámos, para mim aquilo foi um bocadinho... abalou um bocadinho, mas depois passou-me…”, disse. O cantor, no entanto, aproveitou também para elogiar a atual companheira, Laura









Figueiredo, mãe dos filhos: “A Laura é uma mulher incrível, eu amo a minha mulher e cada vez mais”, disse. Artistas enchem Gala dos Sonhos





Marcada para o próximo dia 17 (na Altice Arena, em Lisboa), a Gala dos Sonhos, da Associação Sara Carrei- ra, vai contar com várias atuações. Além do clã Carreira, passam pelo palco Mariza, Matias Damásio, João Pedro Pais, André Sardet, Rita Guerra, Soraia Ramos, Ivandro & Julinho KSD, Virgul, Maninho, Marco Rodrigues, Syro

e Mariana Pacheco.