Mickael fala da morte da irmã Sara Carreira e admite que sofre

"Acho que nunca vou conseguir ultrapassar o que aconteceu. Evidentemente que é tempo de continuar e seguir em frente, mas é muito difícil", admitiu este sábado, de lágrimas nos olhos, Mickael Carreira, no programa ‘Conta-me’, com Manuel Luís Goucha, na TVI. O cantor referia-se à morte da irmã, Sara Carreira, que morreu no dia 5 de dezembro de 2020, num acidente de carro na A1, na Póvoa da Isenta, em Santarém. Tinha apenas 21 anos.Numa conversa emotiva, pontuada por silêncios, Mickael Carreira revelou que, desde então, há uma canção que não consegue cantar: ‘Gosto de Ti’, um tema originalmente interpretado por Sara Carreira e David Carreira. "Sou incapaz de cantar essa canção!", afirmou. "É impossível. Para mim é impossível."Na entrevista, o músico do clã Carreira falou também do divórcio dos pais, admitindo que a separação de Tony Carreira e Fernanda Antunes, oficializada em 2019, lhe custou muito."Na altura foi um pouco complicado, porque tens sempre aquela imagem dos teus pais juntos, que é aquilo que todos idealizamos e vemos para o resto da vida", afirmou. "Na altura da separação questionei-me: Como é que isto aconteceu? Hoje, olhando para trás, percebo que, se calhar, é o melhor para eles", admitiu o artista, de 36 anos. "Eles têm é de ser felizes. E isso é o mais importante para mim, para o David, e também o era para a Sara. No início, foi estranho, porque estávamos sempre juntos. Continuamos, mas de uma forma diferente", concluiu.Tony Carreira tem a agenda de espetáculos preenchida para este verão e na noite de sexta-feira atuou no Seixal, nas Festas Populares de São Pedro. "Obrigado! Foi uma noite brutal", escreveu o artista nas suas redes sociais depois do concerto.Tony fez ainda questão de dar uma sessão de autógrafos no final da noite e de tirar fotografias com os fãs, tendo partilhado mais de 200 imagens durante o dia de sábado no Facebook.