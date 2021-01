Microfones do 'Big Brother' ficam ligados e revelam conversa privada entre Teresa Guilherme e Helena

ão estava... pensava que ia estar entre mim e o Hélder", disse Helena, mostrando-se surpreendida pelo facto de ter sido escolhida pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do país. Contudo, não foi a única a ficar surpreendida. "Foi uma surpresa também para nós. Na realidade, foi um ponto de diferença", disse Teresa.



"Uma das pessoas que vai entrar ao longo da semana, vai perceber, que foi uma surpresa para nós", afirmou.



Ainda durante a conversa, Helena garantiu que é Bruno Savate que vai ganhar o reality show: "Nós lá já sabemos que é o Savate que vai ganhar", disse, sendo dissuada pelos apresentadores, logo de seguida. "Não é, não pense assim", atirou o comunicador. "Não é, pode ser, mas vai entrar imensa gente", afirmou Teresa.



No entanto, a jurista não se ficou por aqui e acusou o profissional de boxe de tomar medicamentos para se acalmar. "Ele (Savate) toma medicação de manhã à noite, por isso é que está muito calmo", rematou.

, disse Helena, mostrando-se surpreendida pelo facto de ter sido escolhida pelos portugueses para abandonar a casa mais vigiada do país. Contudo, não foi a única a ficar surpreendida., disse Teresa., afirmou.Ainda durante a conversa, Helena garantiu que éque vai ganhar o reality show:, disse, sendo dissuada pelos apresentadores, logo de seguida., atirou o comunicador., afirmou Teresa.No entanto, a jurista não se ficou por aqui e acusou o profissional de boxe de tomar medicamentos para se acalmar., rematou.

protagonizaram um momento polémico, após a gala do, este domingo.foi a concorrente expulsa pelos portugueses e foi na reta final da gala que a jurista chegou ao estúdio do programa. Julgando que os microfones estavam desligados, os anfitriões do reality show iniciaram uma conversa com a concorrente expulsa e revelaram que foram surpreendidos com a entrada de um novo elemento no programa, durante a próxima semana.