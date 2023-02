Miguel Azevedo: "O carro foi para a sucata"

05 fev 2023 • 14:20

Nós, que fazemos tantos quilómetros, temos de concentrar-nos na estrada. Às vezes liga-se o piloto automático e temos a cabeça em muitos assuntos. Eu concentro-me naqueles 300 quilómetros que tenho de fazer", disse a apresentadora, que deixou o alerta a todos os condutores.

Miguel Azevedo revela que sofreu um acidente de carro na sexta-feira, 3 de fevereiro, que acabou com o veículo completamente destruído.O cantor foi um dos convidados do programa 'Em Família', da TVI, apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua, onde contou que tinha tido um acidente de carro aparatoso., disse Miguel Azevedo. Também acrescentou que ninguém ficou ferido, mas queMaria Cerqueira Gomes, que faz centenas de quilómetros todas as semanas entre Lisboa e o Porto, mostrou-se solidária com o ex-concorrente do 'Big Brother Famosos', que reside no Alentejo e se desloca regularmente por todo o País.