Miguel Cristovinho apanhado no estúdio com a namorada

A 28 de janeiro de 2023, e numa altura em que Miguel Cristovinho era apontado como o novo amor de Cristina Ferreira, a ‘Vidas’ mostrou Cátia Figueiredo, a jovem que conquistou o cantor dos D.A.M.A.A verdade é que o romance do artista com a ‘patroa’ da TVI continuou a ser avançado durante alguns meses e o namoro com Cátia Figueiredo nunca foi confirmado, mas agora a ‘TV 7 Dias’ fotografou Miguel Cristovinho e a namorada nos bastidores do programa ‘Dança com as Estrelas’. A jovem, que trabalha com o grupo do qual o namorado faz parte, é uma presença assídua nos projetos dos D.A.M.A e isso não tem sido diferente com a presença do cantor neste talent show da TVI.Tal como a ‘Vidas’ avançou na altura, Cátia Figueiredo é produtora e chegou mesmo a trabalhar no canal de Queluz de Baixo ao lado de Cristina Ferreira. A jovem também já namorou também com o ator Rodrigo Soares, em 2019.