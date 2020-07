Miguel Cristovinho dedicado ao filho após separação de Mia Rose

Cantor dos D.A.M.A aproveita dias de férias com o pequeno Mateus, no Algarve

Miguel Cristovinho

23 jul 2020 • 12:14

Mia Rose esteve esta segunda-feira no ‘Você na TV!’, na TVI, e esclareceu como tem lidado com a separação: "Quando casei, casei para vida. Mas às vezes as coisas não acontecem como queremos. Estou focada em ser mãe. Vamos fazer guarda partilhada até o Mateus ter 18 anos."

Depois de anunciada a separação de Mia Rose e Miguel Cristovinho após quatro anos de casamento, o casal optou pela guarda partilhada do filho Mateus, de dois anos.Decidido a aproveitar tempo de qualidade com o bebé,Nas fotografias partilhadas nas redes sociais, o artista surge com Mateus na praia e mostra que mantém todos os cuidados com a exposição solar., escreveu Cristovinho na legenda da fotografia.