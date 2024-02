Miguel Cristovinho falha tentativa de troca no 'Dança com as Estrelas' Vai falhar a próxima gala, devido a um concerto nos Açores, e irá competir através de um vídeo gravado.

Foto: Vitor Mota

A gala de sábado do ‘Dança com as Estrelas’ ficou ainda marcada por outra situação. Quando chegou a hora de expulsar um concorrente, Raquel Tillo (47%) foi a escolhida pelo público, num duelo com Miguel Cristovinho (53%). Porém, o cantor dos D.A.M.A quis ceder o seu lugar no programa à atriz. Perante a decisão, Cristina Ferreira deixou em suspenso quem seria o concorrente expulso, até porque teria de ser pedida autorização à BBC, detentora do formato, para que tal acontecesse. Ontem, a TVI anunciou que prevalece a decisão do público e, por esse motivo, Raquel Tillo é a concorrente a abandonar a competição. Cristovinho vai falhar a próxima gala, devido a um concerto nos Açores, e irá competir através de um vídeo gravado.

