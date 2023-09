Miguel Moura brilha no Campo Pequeno

Miguel Moura

Felizes aqueles que na sexta-feira foram à Catedral Mundial do Toureio a Cavalo. Foi uma grande noite de touros. Mas escrever sobre esta corrida é difícil e injusto. Difícil, porque é impossível traduzir em palavras o que ali se passou, nomeadamente as cinco lides extraordinárias de Rouxinol, Pablo Hermoso, Duarte Pinto, Rouxinol Jr. e Guillerme Hermoso, bem como as seis grandes pegas executadas pelos forcados do Aposento da Moita e Amadores de Cascais, tudo frente a touros duros, a maioria deles com mais de 600 kg, touros que não permitiam deslizes.Saiba mais no Correio da Manhã