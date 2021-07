Miguel Oliveira casou-se com a filha da madrasta

26 jul 2021 • 12:18

Um abraço a todos!", escreveu o atleta português na legenda das fotos do grande dia.



Foi a 25 de julho de 2019 quese ajoelhou e pediu a namoradaem casamento. Dois anos depois, o campeão de MotoGP trocou juras de amor com a amada.Recorde-se que Andreia Pimenta é filha da madrasta de Miguel Oliveira e conheceram-se quando o atleta tinha 13 anos. Os dois viveram um namoro às escondidas durante vários anos, mas há cinco anos assumiram publicamente que estavam apaixonados um pelo outro.Em entrevista a Daniel Oliveira, no 'Alta Definição', da SIC, o campeão português revelou detalhes sobre o início do namoro com a amada e confessou que o medo deles "era que as pessoas não aceitassem" a relação por Andreia ser filha da sua madrasta.