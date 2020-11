Miguel Oliveira fala sobre o amor pela filha da madrasta: "Tínhamos medo que não aceitassem"

esteve este sábado no 'Alta Definição' e falou sobre as grandes emoções que vive com as conquistas nas provas de Moto GP.Em conversa com Daniel Oliveira, o piloto acabou ainda por falar sobre o seu namoro com Andreia Pimenta, que suscita muita curiosidade, uma vez que a jovem é filha da madrasta de Miguel., começa por contar, acrescentando que a relação foi crescendo e que os dois se apaixonaram quando começaram a viver na mesma casa.

Conscientes do que aquilo que viviam poderia ser mal interpretado pelos pais, os dois optaram por, ao início esconder o amor que sentiam da família. "Tornou-se inevitável esconder a paixão que tínhamos um pelo outro. Causou confusão, o nosso medo era que as pessoas não aceitassem".



No entanto, a reação da família acabou por ser a inversa. "Todas as pessoas que conhecemos ficaram feliz por nós. E, ao contrário do que pensávamos, muitas pessoas já sabiam".



Na altura, os dois tinham 15 anos e, agora, dez anos volvidos, Miguel não tem dúvidas de que este é um amor para a vida. "É um amor de verdade", diz, sobre a mulher que já pediu em casamento.