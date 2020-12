Miguel Oliveira faz revelações sobre o casamento com a filha da madrasta

16:39

Discreto por natureza, Miguel Oliveira recordou o início do romance com a namorada de longa data, Andreia Pimenta, filha da sua madrasta, no programa ‘Alta Definição’, da SIC.Em tom de brincadeira, o piloto de MotoGP começou por lembrar o dia em que conheceu a amada:. Contudo, as revelações não se ficaram por aqui: "Posteriormente, a relação foi crescendo e os dois apaixonaram-se quando começaram a viver na mesma casa, mas o medo de serem mal interpretados pela família e pelos amigos levou o casal a esconder a relação: "O nosso medo era que as pessoas não aceitassem". Mas, ao contrário do que os dois pensavam, muitas pessoas já desconfiavam:Entretanto, o piloto de motociclismo pediu Andreia em casamento através de "uma declaração de amor improvisada" e confessou que foi "uma das curvas que mais prazer lhe deu": "É um momento que nós sabemos que temos a pessoa ideal ao nosso lado". Aos 25 anos, Miguel não tem dúvidas de que Andreia é a mulher da sua vida e ser pai já está nos seus planos.