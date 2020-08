Miguel Oliveira vai casar com a filha da madrasta

01:30

Carolina Cunha

O piloto Miguel Oliveira, que alcançou a primeira vitória da carreira em MotoGP, no Grande Prémio de Estíria, em Spielberg (Áustria), vive um "amor proibido" desde a adolescência com a filha da sua madrasta, com quem está prestes a subir ao altar.Tudo começou quando tinha apenas 13 anos. Nessa altura, os pais separaram-se e Miguel ficou a viver com o progenitor, que acabou por encontrar o amor ao lado de outra mulher, que já tinha dois filhos. Sem que nada fizesse prever, Miguel, de 25 anos, apaixonou-se por Andreia Pimenta, de 24, filha da madrasta, e o romance foi vivido em segredo durante anos, uma vez que mantinham uma relação de "quase irmãos".O início do namoro não foi fácil, e os dois faziam de tudo para encobrir os sentimentos, uma vez que achavam que não deveriam ter mais do que uma relação de irmãos.Após dez anos de namoro, o casal assumiu finalmente o amor que o une e vive uma relação unida, com o apoio dos familiares e amigos. Em 2019, Miguel e Andreia anunciaram o noivado, um desejo há muito aguardado pelo casal. "Hoje ajoelhei-me numa curva importante da minha vida e sem raspador! Ela disse que SIM!", revelou o desportista através das redes sociais. Ao longo dos últimos anos, a dentista tem sido o principal pilar do piloto nas suas conquistas.