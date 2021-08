Miguel Oliveira vai ser pai pela primeira vez

As nossas vidas seguem agora com uma companhia especial. O cargo que durará a nossa vida inteira, a de sermos pais.” Foi desta forma que Miguel Oliveira e Andreia Pimenta anunciaram que vão ser pais pela primeira vez. Nas redes sociais, o piloto de MotoGP, de 26 anos, partilhou a primeira fotografia em que é visível a barriga já saliente da companheira, que já passou o primeiro trimestre da gestação.





Além do anúncio da gravidez, o casal revelou ainda que aguarda com emoção a chegada de uma menina. “Ansioso por te conhecer filhota”, escreveu o piloto na legenda da publicação nas redes sociais. A notícia da gravidez surge três semanas após o casal ter trocado alianças numa cerimónia intimista. “Este fim de semana, realizámos a curva mais importante da nossa vida”, partilhou na altura Miguel Oliveira. Recorde-se que os dois mantêm uma relação desde a adolescência. O namoro começou aos 15 anos, em segredo, e só foi tornado público aos 19, porque Andreia é filha da madrasta de Miguel. O casal tentou esconder ao máximo a paixão porque viviam como irmãos, mas o amor superou todas as barreiras.

O casal optou por manter a gravidez em segredo durante vários meses. Até no casamento, que decorreu na última semana de julho, Miguel e Andreia optaram por esconder a chegada do primeiro filho. O vestido de noiva de Andreia tornou impercetível o crescimento da barriga.