Miguel Sousa Tavares faz despedida polémica no jornal 'A Bola' Diz que jornal entrou “numa deriva já sem controle nem disfarce”, prosseguindo um “ataque sistemático ao principal rival, o FC Porto”.

Miguel Sousa Tavares escreveu uma carta de despedida do jornal ‘A Bola’, do qual foi “cronista durante 27 anos”, acusando a publicação de falta de pluralismo. “Eu sei que metade ou dois terços dos adeptos de futebol em Portugal são do Benfica e a ‘A Bola’ sempre refletiu esse facto (...). Mas isso não implica que o jornalismo aqui praticado dispense as mesmas regras de pluralismo, isenção e independência que são exigíveis (...) em todas as publicações jornalísticas”, escreve Sousa Tavares.



Para o escritor, a “gota de água foi quando ‘A Bola’ fez manchete da 1.ª página com um título que reproduzia a conclusão da contestação do Benfica no processo referente ao ‘saco azul’”. Diz que, desde então, o jornal entrou “numa deriva já sem controle nem disfarce”, prosseguindo um “ataque sistemático ao principal rival, o FC Porto”, rematando com um “adeus e boa sorte”.



