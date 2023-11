Miguel Sousa Tavares não retira o que disse sobre Marina Machete Comentador da TVI reforça discurso que fez sobre a modelo transexual.

Miguel Sousa Tavares não retira as declarações proferidas acerca da vitória da modelo transexual Marina Machete no concurso Miss Portugal. “Não tenho nada a acrescentar nem a retirar, mas já que insistes...”, começou por dizer o comentador à jornalista Sandra Felgueiras, quando esta o questionou sobre o assunto. “Aquilo que eu disse, fundamentalmente, foram duas coisas: uma, que eu não acho legítimo que um transexual concorra a um concurso de beleza feminina, como não acho legítimo que concorra a provas desportivas femininas. Vicia as regras do jogo. É batota”, defendeu Miguel Sousa Tavares, comparando um transgénero ganhar a Miss Portugal “com uma pessoa que utiliza a inteligência artificial para escrever um romance e depois participa num concurso literário”. O comentador frisou que é a favor do “direito a cada um de ter a sua orientação sexual”. Contudo, considera que não temos “que nos vergar a uma espécie de tendência, que se não for enfrentada acaba em ditadura, das minorias sobre as maiorias”.

