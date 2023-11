Miguel Sousa Tavares não se redime do que disse sobre Marina Machete

, atirou o jornalista, entre risos.Esta foi a frase que despoletou a revolta dos telespectadores que se mostraram indignados nas suas redes sociais. Após isso acontecer, o jornalista redimiu-se da situação no fim do telejornal., disse o pivô da TVI. Agora foi a vez de Miguel Sousa Tavares se prenunciar sobre toda a situação.".", começou por dizer o comentador que ao contrário do jornalista não pediu desculpa pelo que disse, reforçando as suas palavras.defendeu Miguel Sousa Tavares, comparando um transgénero ganhar a Miss Portugal com uma pessoa que utilize a inteligência artificial para escrever um romance e depois participe num concurso literário.Apesar disso, o comentador frisou que é a favor do "direito a cada um de ter a sua orientação sexual", sublinhando que foi das "primeiras pessoas" a defender publicamente o casamento entre homossexuais. Contudo, considera que não temos, rematou o comentador da TVI.