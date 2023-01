Miguel Vicente organiza jantar com fãs a 45 euros

Ex-concorrente do 'Big Brother' organiza um jantar com nos fãs a 45 euros, no Algarve

Miguel Vicente

Foto: Direitos Reservados

30 jan 2023 • 15:52

Miguel Vicente, o vencedor da última edição do programa 'Big Brother', tem vindo a encontrar-se com quem lhe deu apoio durante o tempo que esteve dentro da casa do reality show.Agora, a celebridade está a organizar um jantar no dia 18 de fevereiro, no Algarve.Um publicação do grupo de fãs do Miguel revelou que o jantar terá o custo de 45 euros, sendo que as crianças até aos cinco anos não pagam e que as que tiveram entre os cinco e os 12 pagam 22 euros.