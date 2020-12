Mila Ferreira recorda momento cúmplice entre Tony e Sara: "A filha entrou na sala e o mundo parou ali para ele"

Foi com grande emoção que a cantora Mila Ferreira recordou Sara Carreira.



A artista contou um momento de amor que presenciou entre Tony Carreira e a filha no passado.



"Eu estava numa reunião com o Tony enquanto advogada e lembro-me da filha ter entrado naquela sala e o mundo parou ali para ele", começou por recordar na CMTV, mostrando-se impressionada com a cumplicidade existente entre os dois.



"Lembro-me de ter chegado a casa e de ter contado ao meu marido. Não consigo descrever um amor entre pai e filha...Ter presenciado isto tocou-me profundamente".



Nas redes sociais deixou uma mensagem à jovem. "Mais um anjo no céu! Que tragédia tão grande! Que injustiça! Nem sei o que dizer! Queridos Tony, Fernanda, Mickael e David muita força! Que Deus vos ilumine e dê forças para ultrapassar esta grande tragédia! Que Deus proteja esta família e que as nossas orações possam confortar os seus corações despedaçados! Os meus sentimentos a toda a família. Sara descansa em paz meu anjo".