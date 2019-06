Fã apalpa e tenta beijar Miley Cyrus na rua

Miley Cyrus

e o marido,

Liam Hemsworth,

foram vistos a sair de um hotel em Barcelona,

no domingo, 2 de junho, e rapidamente se viram envolvidos por uma multidão de fãs.A cantora norte-americana, de 26 anos, tentava-se proteger atrás do marido enquanto caminhava entre as pessoas, quando um homem conseguiu agarrá-la e, inesperadamente, apalpou-a e tentou beijá-la à força.