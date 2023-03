Miley Cyrus processada por difamação em música

'Flowers', de Miley Cyrus, continua a ser um sucesso nas plataforma digitais de música. A cantora de 30 anos fala de comprar flores para si mesma, dançar sozinha, falar consigo própria e, ainda, segurar a própria mão.



Apesar do sucesso não referir nenhum nome, há agora a possibilidade de o ex-companheiro

, Liam Hemsworth, vir a avançar com um processo contra a artista, de acordo com o site 'AceShowBiz'.O ex-casal esteve casado entre 2018 e 2020 e, após o lançamento da música, que coincidiu com o dia de aniversário do ator, muitos foram os que afirmaram que a canção era dirigida a Liam Hemsworth.