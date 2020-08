Miley Cyrus revela que perdeu a virgindade com ex-marido aos 16 anos

Miley Cyrus não tem papas na língua. Em declarações ao podcast ‘Call Her Daddy’, a cantora de 27 anos revelou que perdeu a virgindade com o ex-marido, Liam Hemsworth aos 16 anos.

"Não fui ‘até ao fim’ com um rapaz até ter 16 anos, mas depois acabei por casar com ele", afirmou no vídeo de apresentação do podcast partilhado esta quinta-feira, dia 13 de agosto, nas redes sociais.

A intérprete de ‘Wrecking Ball’ e o ator namoraram durante 10 anos, tendo terminado a relação várias vezes. Em 2018, o casal chegou a dar o nó, mas oito meses depois anunciaram o divórcio.

Após o fim do casamento, Miley Cyrus refez a sua vida amorosa ao lado do cantor, Cody Simpson, porém a relação entre ambos terá chegado ao fim recentemente, como avança a imprensa internacional.