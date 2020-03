Milhões na mira de Harry e Meghan Markle

Harry, Meghan Markle

01 mar 2020 • 17:48

Sónia Dias

Apartir de 31 de março, os duques de Sussex deixarão de ter deveres reais de representação oficial da família real britânica,Ao mesmo tempo, Isabel II impediu-os de usar a marca SussexRoyal "em qualquer território" ou o título de ‘realeza’ a partir dessa data.Em breve, Harry e Meghan poderão finalmente viver as suas vidas longe do escrutínio da monarquia do Reino Unido. E o futuro parece promissor.Entretanto, no início de março, Harry e Meghan regressam ao Reino Unido para marcar presença nos seus últimos atos oficiais enquanto membros reais.