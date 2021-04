Milionário das orgias mima Agnes com luxos que deu à ‘ex’

Considerado um guru dos negócios, Matthias Schmelz, de 59 anos, pôs a sua reputação em causa após rebentar o escândalo das orgias com menores, em 2019. O alemão foi acusado pelas autoridades portuguesas de organizar festas de sexo com mulheres, algumas menores, alegadamente a troco de dinheiro, na sua mansão no Estoril, em Cascais. Desde então, tudo mudou. Passou a adotar uma postura mais discreta em relação à sua vida íntima. Divide-se entre o Dubai e a África do Sul onde construiu um vasto império, com casas de luxo, carros topo gama e uma vida repleta de mordomias.Para o acompanhar elegeu Iara Dias, atualmente com 19 anos. Os dois conheceram-se em 2019 e correram o mundo. Mantiveram durante cerca de um ano e meio uma "relação aberta", envolvendo-se com terceiros. Iara acabou por engravidar, mas Matthias nunca a abandonou., explicou a jovem em conversa com Manuel Luís Goucha, sublinhando que o empresário optou, posteriormente, por assumir a menina.Iara e Matthias viveram durante vários meses no Dubai e viajaram por países como México ou Itália. O milionário das orgias deu a conhecer à beldade portuguesa o significado de uma vida de luxo, com passagens por hotéis de cinco estrelas, refeições em restaurantes de topo e acesso a marcas de grife., reconheceu Iara. No entanto, de um momento para o outro tudo mudou.Em fevereiro de 2020, a jovem voltou a Portugal com a filha e ficou afastada do empresário. Foi nesse momento que apareceu Agnes Arabela Marques.Durante vários meses, a ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ foi dando a conhecer nas suas redes sociais viagens pelo estrangeiro em tempos de pandemia. Até ao dia em que se mostrou ao lado de Schmelz, assumindo assim uma nova relação amorosa. A revelação fez correr muita tinta e desencadeou uma troca de farpas com a ‘ex’ do milionário Iara Dias, que não acredita que ambos tenham um romance.O certo é que, à distância, Iara tem acompanhado as redes sociais da rival Agnes, que se mostra divertida em locais onde esta viveu momentos inesquecíveis ao lado do ‘rei dos aspiradores’. Estes momentos de exibição fizeram explodir Iara que em entrou numa guerra de argumentos com a romena.Foi mais longe ao acusar a antiga estrela de reality shows da TVI de ser negligente com os filhos, Sara, de 15 anos, e Martim, de 11. Agnes prometeu, agora, a continuação da guerra mas em Tribunal.Ainda a sofrer com a ausência de Matthias, Iara mantém nas redes sociais várias fotografias e vídeos da vida a dois com o empresário alemão, com quem mantém contacto regular e quase diário.Em breve, Iara e Matthias vão reencontrar-se., prometeu a jovem, que incendiou as redes sociais ao levantar suspeitas de uma alegada nova gravidez. Por enquanto, mantém-se o mistério.