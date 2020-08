Milionário quer processar Margarida Aranha do 'Love On Top': "Ela queria sexo"

Milos Kant não ficou indiferente e reagiu às afirmações da ex-companheira. "

, ex-concorrente do 'Love on Top', fez declarações polémicas durante o programa 'A Tarde é Sua', na TVI.A ex-concorrente do formato da TVI voltou a desabafar sobre, e garantiu que no "acordo" que ambos fizeram quando se relacionaram, não estava incluída a prática de relações sexuais.No entanto, a jovem garante que a relação tornou-se um pesadelo e viveu "refém" do milionário durante meses até no que respeita a envolverem-se sexualmente., admitiu Margarida em conversa com Fátima Lopes após já ter confessado várias vezes nas redes sociais que Milos apenas lhe oferecia dinheiro em troca de companhia e não de sexo.garantiu à 'TV7Dias'.

"A Margarida é uma mentirosa patológica… Não tem trabalho, gosta de aparecer na imprensa, fez sexo em televisão, está sozinha e precisa de muita atenção… Precisa urgentemente de um psiquiatra", continuou.

Chocado por ver que a alegada difamação de Margarida Aranha continua tanto nas redes sociais como na televisão, Milos Kant mostra-se disposto a defender-se através da justiça. "Estou apenas a falar com os meus advogados na Suíça e em Portugal sobre as acusações, insultos, danos à minha imagem e difamação contra mim".



Recorde-se que Margarida Aranha e Milos Kant viveram um romance que captou as atenções até por um pedido de casamento por parte do empresário à jovem durante o Festival de Cannes. No entanto, a relação tornou-se conturbada e desde o fim que ambos vivem várias 'guerras' um com o outro, com trocas de acusações públicas.