Mimada na festa dos 50 anos Fernanda Serrano juntou amigos e família para uma festa de arromba.

01:30

Ana Maria Ribeiro

Fernanda Serrano completou 50 anos na quarta-feira, dia 15, e celebrou a data com uma festa de arromba no sábado. A atriz juntou amigos e família para um festim em que a comida e a bebida abundaram e em que voltou a ser notória a cumplicidade renovada que a atriz mantém por estes dias com o ex-marido, Pedro Miguel Ramos. O empresário esteve, de resto, na celebração vestido tal e qual Santiago, o primogénito do casal.



Nas fotos partilhadas nas redes sociais, são visíveis várias caras famosas, casos de José Condessa, Liliana Campos e Bárbara Elias.

