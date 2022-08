“Minha pequena grande bênção”: Cristiano Ronaldo sobre família

01:30

Vanessa Fidalgo

Tudo pela família. É certo e sabido que Georgina Rodríguez preferia sair de Manchester e deixar para trás as más memórias, mas a modelo espanhola também não hesitou em acompanhar Cristiano Ronaldo no regresso à cidade britânica, a partir da qual tem partilhado fotos com os filhos e demonstrado grande tranquilidade perante todo o alvoroço que envolveu o regresso de CR7 aos relvados.









Esta segunda-feira, Georgina brindou os fãs com uma nova foto da filha mais nova: Bella Esmeralda. “Minha pequena grande bênção”, escreveu, mostrando que a pequenita tem sido o grande alento nos últimos meses.

Recorde-se que o jogador português voltou a vestir a camisola do Manchester United este domingo, para a Liga inglesa, apesar dos esforços do empresário Jorge Mendes para encontrar uma solução que lhe proporcionasse (e à sua família) a saída de Manchester. A principal razão será a modelo espanhola, que não quer continuar a viver no país onde, em abril, perdeu um dos gémeos, durante o parto.





Ronaldo ficou a maior parte do jogo contra o Brighton no banco (o Man. United perdeu 2-1), por ter perdido a pré-temporada, e só jogou nos 13 minutos finais. Ainda assim, o apoio incondicional da família não lhe falta.