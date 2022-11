Mishel Gerzig é a musa inspiradora de Courtois, dentro e fora dos relvados

01:23

Miguel Azevedo e Ana Cristina Esteveira

Reza a sui generis história de amor de Mishel Gerzig e Courtois que tudo terá começado no Instagram, quando o guarda-redes belga viu as fotos da modelo israelita a passear o cão. As trocas de mensagens começaram, Gerzig baixou a guarda e o jogador fez o que melhor sabe: seguro, agarrou-a com as duas mãos. A ‘coisa’ concretizou-se depois fora dos relvados quando, longe dos postes, Courtois decidiu atirar-se para fora de pé e, em alto-mar, pediu a jovem, de 25 anos, em casamento a bordo de um luxuoso iate em junho deste ano. Consta que Gerzig teve direito a pedido de joelhos e tudo, posição impensável para um guarda-redes.Mishel Gerzig estreou-se na moda com apenas 13 anos e aos 18 anos cumpriu serviço militar (obrigatório no seu país natal, Israel), passou pela Força Naval e até tirou um curso de oficial. Agora, vai para o mundial do Qatar apoiar a seleção belga com as armas que tem. E só não vê quem não quer.Tem 30 anos e nasceu em Bree, na Bélgica. Começou num clube local da sua cidade natal, o Bilzen V.V., onde jogou como lateral-esquerdo. Atualmente joga no Real Madrid.