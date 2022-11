Miss Bumbum sofre surto psicótico Modelo diagnosticada com transtorno de personalidade borderline.

Miss Bumbum

01:30

Andressa Urach, a modelo brasileira que, alegadamente, esteve envolvida com Cristiano Ronaldo em 2013, foi internada num hospital psiquiátrico. Diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, o marido da modelo, Thiago Lopes, afirmou que Andressa "colocou a vida do casal em risco", assim como a do filho, Leon, de 9 meses.

