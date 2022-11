Miss Dinamarca proibida de apoiar namorado no Qatar

Laila Hasanovic

Quando esta quarta-feira o dinamarquês Jonas Wind entrar em campo para defrontar a Austrália, já sabe que, nas bancadas, não contará com o apoio de Laila Hasanovic, a finalista de miss Dinamarca com quem começou a namorar em 2021.A federação dinamarquesa proibiu as companheiras dos jogadores de viajar para o Qatar para não contribuírem para a economia local. Quer dizer que ficando Laila em Copenhaga, a fazer compras sozinha no mês do Natal, o prejuízo será todo de Jonas Wind.Aos 23 anos, Jonas Wind faz a estreia na seleção da Dinamarca e é uma das esperanças para fazer golos neste Mundial. Nascido em 1999, começou a jogar em 2007 num clube da sua terra natal, Hvidovr. Atualmente representa o Wolfsburg, da Alemanha.