Miss Portugal revela passado de bullying

Telma Madeira

Telma Madeira, que representou Portugal na edição deste ano do concurso Miss Universo (ficou entre as 16 primeiras, o melhor resultado de sempre para o nosso país) revelou ter sido vítima de bullying quando era adolescente.



“Quando eu trazia um casaco novo, ou uma camisola, ou umas sapatilhas, diziam-me: ‘Vais buscar a tua roupa ao lixo?’”, contou a jovem de 23 anos no ‘Goucha’ (TVI). Falou ainda sobre a sua evolução: “Houve um dia em que me olhei ao espelho e disse: ‘Tu és muito melhor do que isto”.



