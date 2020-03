Misto de emoções durante gravidez de Katy Perry

14 mar 2020 • 22:30

A revelação da primeira gravidez de Katy Perry, de 35 anos, fruto da relação com Orlando Bloom, de 43, tem sido vivida envolta em grandes emoções. Apesar de ser um momento de enorme felicidade, o casal tem enfrentado diversas contrariedades ao longo das últimas semanas.O cantora e o ator estão noivos e planeavam subir ao altar este ano, no entanto, os planos do casal foram alterados devido ao surto de coronavírus que está a afetar todo o Mundo.Segundo a imprensa internacional, o casamento iria acontecer no verão, no Japão, mas os dois viram-se forçados a mudar a data. "Estava tudo pronto para ser no Japão, com 150 convidados. A Katy estava muito entusiasmada com a ideia de se casar grávida. Eles estavam tão felizes, mas tiveram de adiar por causa do coronavírus", contou uma fonte à revista ‘People’.A cantora também foi surpreendida com a morte da avó. Tal como Katy revelou na sua conta pessoal de Instagram, a sua avó morreu e tem vivido momentos de grande tristeza. No entanto, antes que esta partisse, a cantora revelou que conseguiu partilhar com a avó a sua gravidez durante uma visita ao hospital.Segundo uma fonte ligada à artista, a avó terá aconselhado Katy a manter a o início da gravidez em segredo por causa de possíveis complicações.