Moda em protesto contra a guerra

20 mar 2022 • 01:30

Miguel Azevedo

A guerra não passou ao lado do Portugal Fashion e, na sexta-feira, a Pé de Chumbo (marca de autor criada pela designer Alexandra Oliveira) fez desfilar alguns dos seus manequins pela Alfândega do Porto com t-shirts de protesto exigindo o final do conflito. A ideia era que as receitas conseguidas com as vendas revertessem integralmente para a Cruz Vermelha. Mas o penúltimo dia do evento (o Portugal Fashion terminou ontem) teve outros pontos de interesse. Em destaque estiveram os estilistas Kryean, Sophia Kah, Pedro Pedro e Miguel Vieira, que encerrou a noite. Já ontem de manhã, (re)Veste e Diogo Miranda tinham brilhado na passerelle com propostas mais arrojadas.



Recorde-se que o Portugal Fashion, que assinala este ano a 50ª edição, regressou aos desfiles presenciais após dois anos de restrições devido à pandemia.

