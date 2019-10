Moda Lisboa aquece com irreverência e estilo no primeiro dia

01:30

André Filipe Oliveira

Os dias começam a arrefecer, mas por esta altura Lisboa vai ser palco de uma explosão de calor, com os principais designers portugueses a apresentarem as suas propostas para a primavera/verão do próximo ano, em mais uma edição da ModaLisboa. Este ano, a passerelle do evento foi estendida nas antigas Oficinas de Fardamento do Exército, onde ontem vários criadores começaram a mostrar o seu talento.

Como já é habitual, o arranque esteve a cargo dos mais jovens estilistas nacionais, que mostraram as suas criações no âmbito da plataforma Sangue Novo, num desfile muito aplaudido pelo público.

Entre hoje e amanhã acontecem alguns dos principais desfiles, com nomes como Nuno Gama, Carlos Gil, Dino Alves, Luís Onofre ou Ricardo Preto a levarem a sua irreverência à passerelle.

Este ano, o encerramento do certame de moda estará nas mãos de Luís Carvalho, que é conhecido por vestir algumas das figuras públicas mais em voga, como Kelly Bailey, Inês Castel-Branco, Victoria Guerra e até Conan Osiris.