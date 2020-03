Moda Lisboa arranca com ‘sangue novo’

01:30

Hugo Alves

Foi a meio gás – com o coronavírus a obrigar ao cancelamento, à última hora, da presença de atores e maquilhadores provenientes das zonas mais afetadas – que arrancou ontem mais uma edição da ModaLisboa, nas Oficinas do Fardamento do Exército, em Lisboa.



E, como já é habitual, foram os mais jovens criadores a fazer as honras da casa, com o desfile inaugural. Propostas ousadas e irreverentes já a pensar no próximo outono/inverno e que mereceram o aplauso do público presente, de onde se destacaram algumas figuras públicas.

Até domingo, Lisboa torna-se na capital da moda com vários criadores nacionais a apresentarem as coleções para o tempo frio. Este sábado, haverá espaço para o talento de Luís Buchinho, Ricardo Preto, Kolovrat, Luís Carvalho, Nuno Gama ou Gonçalo Peixoto, o criador de eleição de várias estrelas.

O certame de moda encerra portas amanhã com os desfiles de designers como Ricardo Andrez ou Dino Alves.