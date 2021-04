ModaLisboa: Desfile de talento e irreverência Carlos Gil apresentou coleção.

Proposta de Valentim Quaresma

A 56º edição da ModaLisboa, a primeira 100% digital devido à pandemia da Covid-19, mantém a habitual irreverência e excentricidade.

Carlos Gil apresentou as suas propostas para o próximo inverno no terceiro dia do certame. “A cor, o abraço e o beijo” foram as inspirações do criador português. Também Valentim Quaresma foi uma das figuras do evento e deu a conhecer as suas propostas focadas na sustentabilidade. “A metamorfose foi o ponto de partida para a inspiração desta coleção”, pode ler-se na apresentação do designer que recorreu a materiais de desperdício têxtil. Constança Entrudo e Duarte também revelaram as suas coleções.

