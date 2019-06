Modelo arrasada por fãs de Neymar nas redes sociais

Craque também está na mira do Fisco.

06:00

Najila Trindade, a modelo que acusa Neymar de violação, está a ser alvo de vários ataques.Cosme Araújo Santos, o quarto advogado da jovem brasileira, veio a público repudiar as críticas que a sua cliente tem recebido, quer na rua, quer através das redes sociais: "Najila está a ser vítima de energúmenos da sociedade, de fanáticos do futebol", disse, sublinhando ainda que existe um "preconceito muito grande, porque a mulher não pode dizer que foi violada se o homem for rico".Além deste caso, Neymar enfrenta também nova polémica. O craque está acusado de dever cerca de 16 milhões de euros ao Fisco brasileiro e, por isso, a Justiça mandou bloquear 36 imóveis seus, incluindo duas mansões de luxo.