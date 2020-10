Modelo assediada volta a cruzar-se com revisor da CP: "Encontrei-o e ficou atrapalhado"

01:30

André Filipe Oliveira

Sara Sequeira, a jovem que denunciou um revisor da CP por assédio, voltou a encontrar-se com o agressor. “Atendeu-me novamente no comboio. Desta vez, foi super-respeitador e simpático. Notei que estava atrapalhado. Sabia bem quem eu era”, revelou durante a participação no programa ‘Manhã CM’, da CMTV.









A modelo plus size, que viu a empresa de transportes dar-lhe razão, assume-se feliz com a postura tomada pelo revisor. “Para mim foi uma vitória. Fico feliz por ele me respeitar.”

Embora duramente criticada nas redes sociais por ter denunciado o episódio, principalmente por mulheres, Sara já colocou para trás das costas as consequências negativas da exposição. “Nos primeiros dois dias, não consegui entrar nas redes sociais. Era muito ódio. Diziam que queria protagonismo, que queria dinheiro”, sublinhou.





Durante a conversa com Maya e Nuno Eiró na CMTV, Sara pediu aos homens para pararem de enviar fotos dos genitais. “É importante denunciar. Incomoda-me, é desconfortável e não traz nada de bom.”