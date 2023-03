Modelo avança com o divórcio de Dani Alves Casamento de quase seis anos não resistiu à alegada violação do jogador.

Dani Alves e a mulher

01:30

A decisão está tomada e já não há volta a dar. Joana Sanz e Dani Alves vão divorciar-se. A modelo espanhola, que sempre mostrou estar ao lado do jogador brasileiro - detido depois de ter sido acusado de violar uma jovem numa discoteca em Barcelona no final do ano passado -, tem-se afastado cada vez mais do futebolista à medida que foram surgindo novas provas.



Agora, e segundo o jornalista brasileiro Leo Dias, Joana Sanz vai mesmo prosseguir com o processo de divórcio, sem possibilidade de alterar a decisão. A modelo tem intenções de avançar com a separação desde que Dani Alves foi detido, a 20 de janeiro. No entanto, o jogador terá implorado à modelo para que ouvisse as suas justificações, o que terá adiado o fim do casamento.

