Andressa Urach, a ex Miss Bumbum brasileira que ficou conhecida por ter afirmado que teve um affair com Cristiano Ronaldo, tem estado envolvida em polémicas com o marido, Tiago Lopes.Os dois revelaram, no mês passado, que estão à espera do primeiro filho; no entanto, semanas depois anunciaram a separação.O empresário ficou indignado e chamou a polícia ao local onde a companheira estava a trabalhar.Entretanto, decidiram agora dar uma nova oportunidade à relação.