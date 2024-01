Modelo brasileira casou com outro homem já grávida de Neymar

Kimberlly e Rodrigo Duprat

Foto: DR

01:30

Apesar de Neymar ter negado que espera um terceiro filho, fruto de uma relação extraconjugal, o jornalista Leo Dias voltou a confirmar a notícia e revelou, no programa ‘Fofocalizando’, da SBT TV, o nome da modelo brasileira que afirma ter engravidado do craque da seleção do Brasil. Kimberlly, mais conhecida por Kim, é uma influenciadora que conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram e leva uma vida um quanto discreta.Ainda de acordo com informações obtidas pelo jornalista, o internacional brasileiro irá realizar o teste de ADN assim que o bebé nascer.No final de 2023 e apesar de estar grávida de um filho de Neymar, Kim publicou que o companheiro, Rodrigo Duprat, a pediu em casamento e que a resposta foi ‘sim’.O casal mostrou-se feliz com a chegada do bebé, tal como é possível comprovar pela fotografia publicada pela modelo, onde aparece o cirurgião plástico a beijar a sua barriga já saliente.Recorde-se que, em dezembro, Bruna Biancardi anunciou a separação de Neymar, quase dois meses depois de terem dado as boas-vindas à filha Mavie. "É um assunto particular mas, como diariamente me relacionam com notícias, suposições e piadas, informo que não estou num relacionamento", escreveu, em primeiro lugar. Logo depois, detalhou: "Somos pais da Mavie e essa é a razão do nosso vínculo".