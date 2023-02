Modelo brasileira diz ter vídeo que prova infidelidade de Piqué Jovem garante que ex-jogador está com a atual namorada, Clara Chía, desde 2018. Separação da cantora colombiana só aconteceu em 2022.

Ana Maria Ribeiro

Gerard Piqué começou a trair Shakira muito antes da separação do casal, no ano passado. Quem o garante é a modelo ‘plus size’ brasileira Michelle Carvalho, que diz ter vídeos que provam que o ex-jogador do Barcelona, de 36 anos, já mantinha um caso com a atual companheira, Clara Chía Martí, de 23, desde 2018. Ou seja, numa altura em que ele e a cantora colombiana se apresentavam ao Mundo como tendo uma relação estável e duradoira.



As polémicas declarações de Michelle surgiram pouco tempo depois de Piqué ter decidido oficializar o namoro com Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos nas redes sociais. Foi uma questão de tempo até os internautas começarem a bombardeá-lo com toda a espécie de comentários. Entre eles, a modelo brasileira, que escreveu: "Vi-te a seres infiel à nossa Shakira em 2018 e tenho vídeos para o provar".

